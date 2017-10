Jean-Paul Boëtius heeft begrip voor de kritiek van het Feyenoord-publiek, dat zondag in de laatste minuten van de met 4-1 verloren Klassieker tegen Ajax zong dat de ploeg zich "kapot moest schamen".



"Ik snap dat ze dat zongen en ik schaamde me ook kapot", aldus Boëtius in gesprek met NUsport. "En dat doe ik nog steeds. Het is weer een hap uit een zure appel."



"Ik ben absoluut niet tevreden over mijn spel. Het was niet goed vandaag en de afgelopen weken was het ook minder dan in de eerste weken van het seizoen", erkent de 23-jarige Boëtius, die daar geen verklaring voor heeft. "Het heeft in ieder geval niet met de Champions League en het drukke programma te maken. Althans, zo voel ik dat niet. Ik voel me fysiek goed, maar het komt er niet uit."