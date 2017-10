'Nederlander biedt zichzelf aan bij AC Milan'

Je mag gerust stellen dat AC Milan momenteel dolende is. Op zondag speelden de Rossoneri met 0-0 gelijk voor eigen publiek in het San Siro tegen Genoa en dat betekent dat de gewezen topclub uit Milan momenteel elfde staat in de Italiaanse competitie, 12 punten achter op de nummer één Napoli.



Er is echter een Nederlandse speler die Milan wil komen redden. Volgens Calciomercato heeft vleugelspits Anwar El Ghazi zich namelijk nog maar een keertje aangeboden bij de clubleiding in het San Siro. Dat zou de voormalige Ajacied gedaan hebben bij monde van zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes, die een uitstekende relatie onderhoudt met de Chinese eigenaars van de Serie A-ploeg.



Milan gaf in de afgelopen transferzomer liefst 200 miljoen euro uit, maar de prestaties zijn, zoals al een paar jaar het geval is, niet om over naar huis te schrijven. Mogelijk kost dat oefenmeester Vicenzo Montello zijn baan. De Italiaanse media speculeren al over een opvolger: oud-bondscoach van Oranje Guus Hiddink zou het stokje over moeten nemen in Milaan.