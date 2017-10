Brazilianen hebben boodschap over Neres

Ook in het Zuid-Amerikaanse land Brazilië heeft men klaarblijkelijk naar de Klassieker van zondagmiddag tussen Ajax en Feyenoord gekeken. En het valt op dat men werkelijk waar lyrisch is over buitenspeler David Neres. De algemene strekking van de berichten: die gaat op zeker naar een Europese topclub!



Men schrijft onder meer dat het een goede gok was van de Amsterdamse Eredivisie-topclub om Neres voor 12 miljoen euro op de kop te tikken bij Sao Paolo. Ook geloven de Brazilianen dat de jonge vleugelspits een kans heeft om actief te zullen zijn op het aankomende wereldkampioenschap in Rusland, aan de zijde van onder meer Neymar van Paris Saint-Germain en Gabriel Jesus van Manchester City.



De fans van Sao Paolo vinden het daarnaast jammer dat Neres vertrokken is bij hun club. Zij hadden nog wel even wat langer willen genieten van de kwaliteiten van de dure Ajacied.





David Neres já é caso de Copa do mundo 2018 — MARCO JR (@marcospfcjr) October 22, 2017

La fichaje de David Neres es una de las buenas apuestas del Ajax. Fue una gran baja para el Sao Paulo. Aceleración, visión. 20 años. — Luis Gonzales (@luchvr) October 22, 2017

David Neres nos braços da torcida do Ajax, meu time na Holanda. A galera do São Paulo deve estar com saudades dele, está arrebentando por lá pic.twitter.com/Y44kJ0QbHV — Giselinda® 😢💔 (@GiNascimento81) October 23, 2017

David Neres vem sendo o principal jogador do Ajax. Esse tbm faria muita diferença a favor do São Paulo. — marujo beto (@marujo_beto) October 23, 2017

Olha esse David Neres @anterogreco. Bem q vc disse q quando time holandês investe pesado tem q ficar de olho. Moleque ta voando. 3 ass hoje — Adriano Pizatto (@AdrianoPizatto) October 23, 2017

O David Neres tá amassando no campeonato holandês, logo logo estará num time de ponta da Europa — Tricolor Paulista™ (@SPFCSaopaulino) October 23, 2017