Kashia krijgt kritiek uit thuisland om dragen regenboogband

Alle aanvoerders in de Eredivisie droegen vorig weekend een regenboog-aanvoerdersband om de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de sport te bevorderen. De actie kreeg voor Vitesse-aanvoerder Guram Kashia in zijn thuisland opmerkelijke gevolgen.



Een columnist, Giorgi Gigauri van de Georgische krant Asavali-Dasavali, schreef namelijk dat Kashia uit het nationale team moest worden gezet vanwege zijn steun. De voetballer trekt zich hier echter weinig van aan. "Het was heel dom van hem, want hij heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Hij kreeg nog meer kritiek dan ik", vertelt de Georgiër aan de NOS.



"Kom op, niemand kan me mijn nationaliteit en het nationale elftal afpakken. Zelfs al zijn duizend mensen ertegen, als de nationale ploeg belt, ga ik", aldus Kashia. "Het maakt me niet uit wie je bent of wat je doet, als je anderen geen kwaad doet, mag je zijn wie je wil zijn. Dat is mijn visie en zo is het in Nederland."