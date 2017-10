Schaken over 'gedurfde keuze': "Hij leverde bijna elke bal in"

Feyenoord ging zondagmiddag in eigen huis onderuit in de Klassieker. Ajax was in de Kuip met maar liefst 1-4 te sterk. Oud-Feyenoorder Ruben Schaken was aandachtig toeschouwer in de Kuip. De oud-voetballer had het na afloop vooral over de keuze van trainer Giovanni van Bronckhorst om Kevin Diks in het centrum van de verdediging te plaatsen.



"Wat ik vond van die keuze? Gedurfd", vertelt de oud-speler van onder meer ADO Den Haag en SC Cambuur aan RTV Rijnmond. "Diks is niet in goede doen. Hij is zijn basisplaats kwijtgeraakt op de plek waarvoor hij gehuurd is, dus dat is altijd lastig. Dan ga je hem inbrengen zonder vertrouwen en ook nog omdat alle verdedigers eigenlijk geblesseerd zijn, in zo'n wedstrijd..."



"Verdedigend had hij een aantal goede ingrepen, maar aan de bal was het onwennig. Bij vlagen slecht zelfs. Hij leverde bijna elke bal in. Ik moet zeggen dat Ajax dat goed deed, ze lieten hem opbouwen. Dat had ik ook laten doen als ik trainer was. Speel de bal op Diks en laat hem maar de fout maken. En dat gebeurde helaas ook, waardoor hij zichzelf uit de wedstrijd speelde", aldus Schaken.