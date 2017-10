De Ligt genoot: "Het gejoel motiveerde me alleen maar"

Ajax was zondagmiddag in de Kuip te sterk voor Feyenoord. De Amsterdammers wonnen de Klassieker met maar liefst 1-4. Verdediger Matthijs de Ligt ziet dat zijn ploeg een ontwikkeling heeft doorgemaakt dit seizoen.



"We hebben een omslag gemaakt na de nederlaag een paar weken terug tegen Vitesse", vertelt de jonge voetballer aan Nu.nl. "We spelen met meer vertrouwen, vechten voor elkaar en dan zie je dat we stappen zetten."



"Dat je voor elkaar vecht in het veld zou normaal moeten zijn. Maar wij hebben een team dat het vooral van het voetbal moet hebben en dan is het verleidelijk om een keer een balletje te verliezen. Dat mag niet en gebeurt ook niet meer."



De Oranje-international genoot in De Kuip. "Dit was anders dan een gewone uitwedstrijd. Maar het gejoel richting ons en het gejuich voor de tegenstander motiveerden me alleen maar. Uiteindelijk hebben we De Kuip zelfs stil gekregen. Mooier kan niet", aldus De Ligt.