Amrabat schuldbewust na 'domme fout' in Klassieker

Feyenoord ging zondagmiddag in eigen huis onderuit in de Klassieker. Ajax was in de Kuip met maar liefst 1-4 te sterk. De Amsterdammers kwamen op voorsprong door onhandig balverlies van Sofyan Amrabat.



"Ja dat is echt een domme fout van mij, dat mag absoluut niet gebeuren. Zeker niet op die plek", vertelt de 21-jarige voetballer aan FOX Sports. De Rotterdammers lijken de grote nederlaag niet aan hebben zien komen.



"Grote teleurstelling overheerst momenteel bij iedereen. Kansen krijg je genoeg, penalty missen. Het zit ons ook niet mee. Dit doet echt pijn, dat lijkt me wel duidelijk", aldus Amrabat. Door de nederlaag staat Feyenoord nu op acht punten van koploper PSV.