Schöne: "We hadden wel iets meer verwacht van Feyenoord"

Ajax was zondagmiddag in de Kuip te sterk voor Feyenoord. De Amsterdammers wonnen de Klassieker met 1-4. Middenvelder Lasse Schöne was na afloop heel erg blij met het resultaat, maar zag wel dat het niveau niet al te hoog lag.



"Het was niet zo’n mooie Klassieker, maar wel eentje met een mooie uitslag voor ons! Er waren veel foute passes en er werden veel slechte keuzes gemaakt. De laatste pass was telkens verkeerd voor rust. Dat was niet al te best", vertelt de Deen aan Voetbal International.



"We hadden wel iets meer verwacht van Feyenoord. De laatste wedstrijden knalden ze er telkens op vanaf het begin. Dus wat dat betreft waren we wel wat verrast. We hadden de wedstrijd in de eerste helft goed onder controle. We gaven weinig weg, maar echt hoogstaand was het niet", weet de routinier.



"We hebben drie belangrijke punten en nog belangrijker de Klassieker met 1-4 gewonnen. We hebben een moeilijke periode achter de rug. Uit de laatste drie wedstrijden hebben we negen punten, twaalf gescoord en één tegen. Dat zag er daarvoor wel anders uit. Natuurlijk zijn we daar blij mee. Een Klassieker winnen is iets speciaals", aldus Schöne.