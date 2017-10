Lozano: hoop nog jaren voor PSV te spelen

Aanvaller Hirving Lozano van PSV wordt steeds vaker in verband gebracht met een overstap richting een club als Arsenal. De Mexicaan doet het ook wel heel erg goed in Eindhoven, zo scoorde hij bijvoorbeeld wéér in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Lozano wil niet van een vertrek weten.



In gesprek met FOX Sports zegt hij: "Ik ben nu 100% gefocust op het team. Ik hoop hier nog jaren te spelen. Het is een mooie club met fantastische mensen."



Tegen VVV-Venlo was hij nog afwezig door een elleboogblessure. "Ik wilde zo snel mogelijk beter worden. Gelukkig mocht ik weer spelen en heb ik gescoord. Dat is het belangrijkste." Op zondag maakte de Mexicaan de 1-0 in het Philips Stadion. "Ik vond het een mooie pass van Hendrix. Ik stond dicht bij het doel en godzijdank ging hij erin."