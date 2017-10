Vitesse walst over Heerenveen heen in Abe Lenstra

De Eredivisie-club sc Heerenveen begon op een alleraardigste manier aan het huidige voetbalseizoen, maar daar is inmiddels helemaal niks meer van terug te zien. Op zondagmiddag walste Vitesse werkelijk waar over de Friezen heen in het Abe Lenstra Stadion met een 0-4 overwinning voor de Arnhemmers als gevolg.



Al na een kwartier spelen was het raak in Friesland. Navarone Foor omspeelde het jonge talent Kik Pierie en bood vleugelspits Milot Rashica een niet te missen kans: 0-1 voor de gasten. Waar je vervolgens zou verwachten dat Heerenveen op zoek zou gaan naar de gelijkmaker, bleef Vitesse wel heel erg makkelijk op de been. Nog voor rust werd het zelfs 0-2 via Bryan Linssen.



Ook de pauze wist de mannen van coach Jurgen Streppel niet te helpen, want vlak na rust besliste Foor het duel. Daarna kwamen de spelers van Heerenveen dan eindelijk, en veel te laat, uit hun mand, maar Martin Ödegaard en Reza Ghoochannejhad wisten Remko Pasveer niet te verschalken. Aan de andere kant was het wel weer raak: 0-4 via Tim Matavz.



Scoreverloop:

0-1 (17') M. Rashica

0-2 (36') B. Linssen

0-3 (50') N. Foor

0-4 (72') T. Matavz