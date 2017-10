Waar Memphis Depay eerder nog veel kritiek kreeg, zal die nu toch wel gedeeltelijk verstommen. De Oranje-international heeft nu namelijk al drie keer gescoord voor Olympique Lyon tegen Troyes. Zijn eerste treffer was een bekeken schot in de hoek, daarna schoot hij de bal met een krul lang de doelman van de tegenstander en de kers op de taart is een Panenka.