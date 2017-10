Van de Beek: fantastisch, die vijandigheid

Na de 1-4 overwinning van Ajax op Feyenoord blijkt dat veel Ajacieden er wel van houden om in de Rotterdamse Kuip te spelen. Eerder vertelde André Onana al zoiets en nu is het de beurt aan middenvelder Donny van de Beek. Die kan namelijk óók genieten van de supporters van de Rotterdammers.



De jongeling zegt tegen Voetbal International: "Het was een heerlijke wedstrijd." Het spel was, zeker gedurende de eerste helft, niet bepaald hoogstaand, maar volgens Van de Beek maakte de sfeer een hoop goed. "Fantastisch, die vijandigheid. De mensen haten ons hier, dat gaf me juist een kick. Helemaal als je dan vervolgens met 1-4 wegloopt. Mooier kan niet."



De middenvelder gaat verder: "Enige smetje is dat we het niet met onze eigen fans konden vieren, hopelijk volgend jaar dan maar. Dit moment hadden we wel even nodig, denk ik. We maken stappen, kijk bijvoorbeeld naar onze openingsgoal, die voortkomt nadat we druk zetten. En zo zie je steeds meer automatismen in ons spel, dat is lekker."