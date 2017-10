Huntelaar zocht grens op: "Maar ik ging er niet overheen"

Ajax was zondagmiddag in de Kuip met maar liefst 1-4 te sterk voor Feyenoord. Klaas-Jan Huntelaar maakte de openingstreffer voor de Amsterdammers, maar volgens sommigen had hij er eigenlijk al af gemoeten met een tweede gele kaart.



De spits zocht de grens op, maar volgens hemzelf ging hij er niet overheen. "Nee, dat zou dom zijn. Het waren scherpe duels, soms ook hard, maar wel fair. De ene keer fluit hij voor je, de andere keer tegen je", vertelt de spits aan de NOS.



"Er zat heel veel strijd in, veel duels. In de eerste helft probeerden we hen onder druk te zetten op hun eigen helft. Er waren veel lange ballen en dan krijg je veel duels. De Klassieker is altijd veel strijd, maar uiteindelijk wil je er altijd voetballend uit komen. Dat hebben we in de tweede helft ook gedaan", aldus Huntelaar.