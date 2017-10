Jörgensen baalt: "Op dit moment ben ik het spoor bijster"

de Analist -7869 Rang: Goddelijk



Jorgensen: ''Penalty missen kan, maar niet scoren is erger''



zondag 22 oktober 2017 17:07 14.800 keer bekeken 107 reacties Pro Shots



Aanvalsleider Nicolai Jorgensen had de kans om Feyenoord naast Ajax te schieten, maar de penalty werd gemist. Even later was de Deen nog wel belangrijk met de assist bij het doelpunt van Toornstra, maar het mocht verder niet baten. Feyenoord verloor kansloos en Jorgensen is erg teleurgesteld.



''De teleurstelling is momenteel groot bij de groep, ik zelf ben misschien nog wel het meest teleurgesteld. Een penalty missen kan een keer gebeuren, maar niet scoren vandaag is een groter verlies voor mij. Speelde hierdoor geen goede wedstrijd", vertelt de zichtbaar aangeslagen spits tegenover FOX Sports. "Op dit moment ben ik het spoor even bijster dus we zullen dit mee moeten nemen en keihard aan de slag moeten gaan met dit verlies".