Schöne pakt record door overwinning in Klassieker

Ajax was zondagmiddag in de Klassieker te sterk voor Feyenoord. In de Kuip wonnen de Amsterdammers met maar liefst 1-4. De overwinning betekende voor Lasse Schöne een record.



De Deense middenvelder speelde zijn negende Klassieker in de Eredivisie en verloor er nog geen één. Nooit eerder wist een speler zoveel Klassiekers te spelen zonder met een nederlaag van het veld te stappen.





Lasse Schöne (9 duels - 5 winst, 4 gelijk) pakt het record van meeste Klassiekers in de #Eredivisie zonder ooit te verliezen #feyaja — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) October 22, 2017