Medische update omtrent PSV'ers Locadia en Pereiro

PSV heeft een statusupdate gegeven omtrent de blessures van Jürgen Locadia en Gaston Pereiro. Beide spelers van de Eindhovenaren kwamen niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Het Eindhovens Dagblad weet hoe het ervoor staat met de twee aanvallers.



Locadia ging in de wedstrijd tegen Heracles Almelo door zijn enkel en is al naar de dokter gegaan. Zijn blessure lijkt in eerste instantie mee te vallen, al houdt trainer Phillip Cocu wel nog een slag om zijn arm.



Pereiro daarentegen weet nog niet waar hij aan toe is. De Uruguayaan heeft een blessure aan zijn schouder overgehouden aan de wedstrijd en zal op maandag naar het ziekenhuis gaan om foto's te laten maken.