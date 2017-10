Luuk de Jong heeft een forse elleboogstoot uitgedeeld in de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo. Op Twitter circuleren beelden waarop te zien is dat hij bij een kopduel flink met zijn arm zwaait. Het is de vraag of de actie van de spits van PSV ook een staartje zal krijgen.





zo ordinair weer hè, moet je bij Luuk doen dan is het stadion te klein. #psvher pic.twitter.com/T43XFfrvHU — Twet (@twettrrt) 22 oktober 2017