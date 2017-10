PSV blijft aan kop na overwinning op Heracles Almelo

PSV blijft koploper van de Eredivisie nu de Eindhovenaren goede zaken hebben gedaan in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. PSV bleek met 2-0 te sterk. De club uit Eindhoven kan nu rustig achterover leunen en afwachten wat Feyenoord en Ajax doen in de competitie.



PSV zag zijn score al vroeg in de wedstrijd geopend worden toen Hirving Lozano aan de bal kwam. Op aangeven van Jorrit Hendrix opende hij op fraaie wijze de score tegen Heracles Almelo. Met die 1-0 rust gingen de Eindhovenaren de rust in.



Na rust waren er ook wat kansen te noteren voor de Heraclieden. Op aangeven van Mauro Junior schoot Marco van Ginkel op fraaie wijze de 2-0 binnen. Uit een penalty na een rode kaart van Robin Pröpper scoorde Van Ginkel uit de strafschop ook de 3-0.



Scoreverloop:

1-0 (18') Hirving Lozano

2-0 (78') Marco van Ginkel

3-0 (90+1') Marco van Ginkel (penalty)