Van der Sar: "Hij is een fantastische speler"

Amin Younes zorgde afgelopen week voor flink wat opschudding. De aanvaller liet zich kritisch uit over zijn korte vakantie en het uitblijven van een transfer. Edwin van der Sar sprak erover in gesprek met FOX Sports.



"Hij heeft een aantal dingen gezegd. Uiteindelijk wil je spelers vasthouden en heb je bepaalde ambities met ze. Het is niet zo dat clubs bonkend aan de deur stonden. Hij moet nu gewoon lekker gaan voetballen", vertelde Van der Sar.



In tegenstelling tot fans die vrij kritisch zijn op Younes, was Van der Sar overigens wel vol lof. "Hij is een fantastische speler, wie wil investeren in zichzelf. Je moet hem echt De Toekomst afschoppen", aldus Van der Sar.