De Ligt: ook al uitgescholden in de jeugd

Verdediger Matthijs de Ligt acteert natuurlijk nog niet zo heel lang op het hoogste niveau, maar hij is goed bekend met de haat en nijd tussen zijn werkgever Ajax en de tegenstander van zondagmiddag Feyenoord. Ook in de jeugd werden De Ligt en zijn teammaten namelijk uitgescholden op Varkenoord.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de Ajacied: "Als jeugdspeler kwam ik natuurlijk ook elk jaar op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord. Daar heb ik goede herinneringen aan. Volgens mij heb ik er maar één keer verloren in de D-jeugd."



De Ligt gaat verder: "Toen werden we ook uitgescholden en werden er rookbommen afgestoken. Die vijandige sfeer is er morgen natuurlijk keer honderd. Dat hoor je van iedere Ajacied, die in de Kuip heeft gespeeld. Ik ben erop voorbereid."