Totti: "Ik vind dat hij dit jaar de Gouden Bal verdient"

Voor menig voetballiefhebber zijn er opnieuw maar twee echte kanshebbers op de Gouden Bal dit jaar. Ronaldo en Messi vechten al jaren uit wie van de twee de Ballon d'Or in ontvangst mag nemen. Voor voetballegende op pensioen Francesco Totti is er dit jaar maar één mogelijke winnaar.



"Eerst en vooral zijn dit drie buitenaardse voetballers", doelend op Ronaldo, Messi en Neymar. "Maar ik denk dat Ronaldo uiteindelijk voorstaat op de anderen", aldus Totti.



"Hij had een ongelofelijk seizoen en behaalde al zijn doelen met de prestigieuze teams.", gaat hij verder op FIFA.com. Ook over wie de prijs voor beste trainer van afgelopen jaargang moet krijgen is hij zeker. "Ondanks de knappe prestaties van Conte en Allegri, denk ik dat Zidane de favoriet is omwille van dezelfde redenen als Ronaldo: hij heeft alles gewonnen vorig seizoen."