"PSV kan zomaar een keer gelijkspelen of verliezen"

PSV begon bijzonder wisselvallig aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie, maar inmiddels staan de Eindhovenaren bovenaan. Het gaat analyticus Kenneth Pérez echter te ver om het team van coach Phillip Cocu nu de favoriet te noemen voor het kampioenschap, zover is het volgens de Deen nog niet.



De oud-voetballer van AZ en Ajax zegt bij FOX Sports: "Voor mij zijn ze nu niet ineens de titelfavoriet. Meestal is een topclub heel constant in haar spel, bij PSV is het nog te veel een golfbeweging. Ze kunnen ook zomaar een keer gelijk spelen of verliezen."



Pérez gaat verder met zijn verhaal: "De Europese uitschakeling was ondermaats en het begin van het seizoen was ook niet goed. En het is nog steeds niet stabiel genoeg, VVV kan ook zomaar 2-1 voor komen. Toch vond ik ze tegen hen wel goed spelen, er was veel diepte in het spel. Het zit PSV nu niet tegen en dat had Feyenoord vorig seizoen ook. Het vertrouwen groeit daardoor en dat kan het spel ten goede komen."