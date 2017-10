'Keizer verrast tóch in Klassieker met basisplek'

Aanvankelijk werd er verwacht dat Ajax in de Klassieker met dezelfde opstelling zou spelen als de laatste weken het geval was. Het medium FOX Sports weet echter dat oefenmeester Marcel Keizer toch met een verrassing komt. Middenvelder Siem de Jong zou namelijk in de basis staan.



Presentator Toine van Peperstraten geeft bij De Tafel van Kees aan dat Feyenoord de routinier in de basisopstelling van de aartsrivaal verwacht. Dat zou opvallend zijn, want de afgelopen weken zat de spelmaker steeds op de bank. De basisplek van De Jong zou ten koste gaan van Donny van de Beek.





