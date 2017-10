Van Duivenbode: kan me niet vinden in technisch beleid

Theo van Duivenbode maakte een tijdlang onderdeel uit van de raad van commissarissen bij Ajax, maar dat is niet langer het geval. De beleidsbepaler stapte op bij de Amsterdamse Eredivisie-topclub omdat hij zich niet kon vinden in het technisch beleid. In gesprek met de NOS geeft hij tekst en uitleg.



Van Duivenbode zegt: "Ik kan me niet vinden in het technische beleid en de daar uit voortkomende zakelijke belangen. Maar men moet niet schrikken dat ik weg ben. Dingen lopen zoals ze lopen ... Goed besturen leidt tot succes op het veld. Maar dan moeten de mensen wel verstand van het vak hebben. Ze hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar als ze het wel eens zijn moeten ze snel beslissingen kunnen nemen."



De oud-bestuurder vindt het jammer dat Peter Bosz weg is. "Wat Peter Bosz betreft, sta ik volledig achter zijn voetbalfilosofie. Over Marcel Keizer heb ik geen mening. Als je meer wilt weten, moet je naar Edwin van der Sar gaan. Of naar de rvc."