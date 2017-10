Ajax-fans hebben het gehad met eigen speler

Buitenspeler Amin Younes kwam onlangs met wat kritiek aan het adres van Ajax. Hij voelt zich vermoeid en vindt het bovendien jammer dat de Amsterdammers hem niet lieten gaan in de afgelopen transferzomer. Andersom lijken de supporters van de Eredivisie-topclub helemaal klaar te zijn met de prestaties van Younes.



De reacties op het sociale medium Twitter laten weinig aan de verbeelding over. Men vindt dat de Duitser uit de basisopstelling van Ajax moet verdwijnen, alhoewel oefenmeester Marcel Keizer op vrijdag nog vertelde dat de vleugelspits 'gewoon' zou starten in de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat is niet naar de zin van de fans van de Amsterdammers, die liever Justin Kluivert of Vaclav Cerny zien op links.





#ajax speler #Younes is moe van 1 wedstrijd per week. Wat een luie lul. Als je in ajax 1 mag voetballen vreet je het gras op elke week. — Gerard Hoogers (@GHoogers) October 21, 2017

Eén van de betere Ajacieden die nooit voor Ajax heeft gespeeld. Maar morgen wel weer genieten van Younes. En veel centjes in kas. https://t.co/wZgC8BH5sL — Rense Beerepoot (@RenseBeerepoot) October 21, 2017

Had Ajax toch ‘bijna’ Richarlison binnen maar moeten we morgen gewoon weer naar Younes’ geploeter kijken. #CHEWAT #feyAJA — Simon Rijsemus (@simonrijsemus) October 21, 2017

#Ajax moet komende zomer Younes + Viergever laten gaan, een aankoop doen in iedere linie en een bijrol toebedelen aan Schöne en S. de Jong . — Coen Heil (@CoenHeil) October 21, 2017

Wanneer gaat johnsen een keer mee ipv younes — sam boonstra (@Sam_ajax_1900) October 20, 2017

Younes begint op Calimero te lijken. #ajax — Jeroen Spaan (@Spoon0612) October 20, 2017

#klassieker keizer kiest voor younes... geen voorzetten van links geen doelpunten van links geen diepte op links - goeie coach hoor... #ajax — servaas (@servaasb) October 20, 2017