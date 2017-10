"Of de reactie van Luis Suárez onnodig was?"

De Uruguayaanse spits Luis Suárez zit de laatste tijd niet zo heel goed in zijn vel bij FC Barcelona. In de competitiewedstrijd van de Catalanen tegen Málaga (2-0 voor Barça) werd de goalgetter op een gegeven moment gewisseld voor Paco Álcacer en dat vond hij niet bepaald fijn: Suárez reageerde bijzonder geïrriteerd.



Coach Ernesto Valverde reageerde na afloop van het duel: "Luis is ambitieus, niemand vindt het leuk om gewisseld te worden. Of zijn reactie onnodig was? Iedereen wil spelen, iedereen wil in de basis starten ... Ik zie geen probleem." De Uruguayaan heeft al een tijdje last van zijn knie. "Suárez voelt zich goed, naar mijn mening. Het was zijn derde wedstrijd in zes dagen tijd. Hij speelde geweldig tegen Atlético Madrid en hij scoorde weliswaar niet tegen Olympiacos, maar hij krijgt altijd kansen."



De Spanjaard gaat verder: "Die agressiviteit in zijn spel zorgt ervoor dat hij er altijd staat. Hoe meer kansen hij mist, hoe beter. Dat betekent dat hij daar wel altijd is. Hij is van ongelooflijke waarde voor ons." Directeur Guillermo Amor vult aan: "Ja, hij kan gefrustreerd zijn omdat hij niet heeft gescoord. Spitsen leven van doelpunten, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Hij heeft het team geholpen om de wedstrijd te winnen."