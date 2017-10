"Hoorde vorig jaar al van Bosz dat Keizer een goede trainer was"

Oefenmeester Marcel Keizer heeft het toch niet heel makkelijk in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. De Amsterdammers winnen de laatste tijd wel, maar het speciale dat het spel had onder zijn voorganger Peter Bosz is zo goed als volledig verdwenen. Ron Jans is desondanks onder de indruk.



In de Volkskrant zegt Jans: "Ik vind Marcel een natuurtalent als het gaat om de combinatie tussen duidelijk en zakelijk zijn en je gevoel laten spreken. Ik hoorde vorig jaar al van Peter Bosz dat Keizer een goede trainer was. Bij Jong Ajax werk je voortdurend met wisselende selecties. Je moet teleurgestelde spelers die afvallen bij het eerste elftal laten matchen met jonge talenten. En dat heeft Marcel goed gedaan."



De oud-coach van PEC Zwolle vindt vooral dat Keizer de concurrentiestrijd tussen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg goed managet. "Bij Oranje wilde Huntelaar nog wel eens olie op het vuur gooien als hij niet speelde, bij Ajax hoor ik hem daar niet over. Het geeft aan dat Keizer goed met zijn spelers communiceert. Het mooie aan Marcel is dat hij altijd voor de microfoon verschijnt, hij is open en durft iets te zeggen."