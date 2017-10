Berghuis: Klassieker geeft altijd iets extra's

Buitenspeler Steven Berghuis wordt meer en meer een publiekslieveling in de Rotterdamse Kuip. Op zondagmiddag in de Klassieker tegen Ajax zal de vleugelspits weer in de basis staan en de voetballer vertelt aan FOX Sports dat hij heel erg uitkijkt naar de clash met de aartsrivaal uit Amsterdam.



Berghuis zegt dat hij de spanning al ruimschoots voor de wedstrijd voelt. "Die sfeer is er nog meer dan normaal. Het geeft iets extra's." De vleugelaanvaller legt bovendien uit dat er meer op het spel staat dan alleen de overwinning. "Je kunt jezelf ook op de kaart zetten, en als team zijnde. Je kunt echt iets laten zien die dag. Die spanning voel je al tijdens de warming-up, het borrelt dan al."





Steven Berghuis over De Klassieker: "Je kunt jezelf ook op de kaart zetten. Je kunt iets laten zien op die dag." #feyaja pic.twitter.com/p36qGf4vZh — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 21, 2017