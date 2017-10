Brazilianen tweeten massaal over David Neres

Buitenspeler David Neres speelt niet altijd even goed bij Ajax, maar toont zich vaak wel dodelijk efficiënt. In Brazilië is men wel heel erg onder de indruk van de kwaliteiten van de jonge vleugelspits. Er zijn ontzettend veel fans die bondscoach Tite van het Braziliaanse nationale team op Twitter oproepen om Neres een keer te selecteren.



In Nederland wordt er weleens gezegd dat het land eigenlijk 17 miljoen bondscoaches telt, maar in Brazilië kan men er ook wat van. Onlangs belde oefenmeester Tite Taison van Shakhtar Donetsk om hem uit te nodigen voor het nationale elftal van Brazilië, maar op Twitter vindt men dat hij beter voor Neres had kunnen gaan. Dat lijkt wat vroeg, maar de Brazilianen zijn helemaal overtuigd.





David neres — luis gustavo angelo (@luis7gustavoan1) October 21, 2017

Richarlison, David Neres, Talisca...

Convocar Taison é piada de mal gosto, Giuliano é outro que não da pra entender a convocação. — Teimoso Carille (@learaujoSCCP) October 20, 2017

Na frente dele tem Malcolm, Vitinho( CSKA Moscou), David Neres,( Ajax) e Bruno Henrique (santos) a serem observados antes Einstein! — eduardo padilha (@edusampatotal1) October 20, 2017

Levar esse aí e esquecer David Neres ??? Tá de sacanagem né Tite.... — Carlos Maciel (@c_andre2011) October 20, 2017

David Neres, Fabinho e Jô https://t.co/rKLMVPt0SK — Fuego 🌟🔥 (@GabrielFo98) October 20, 2017