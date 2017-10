Italianen trekken keiharde conclusie over Moreno

De Mexicaanse verdediger Héctor Moreno was in de afgelopen paar seizoenen toch wel een van de sterkhouders van de Eredivisie-topclub PSV. In de zomer besloot hij echter bij de Eindhovenaren te vertrekken en transfereerde hij naar de Serie A en AS Roma. In Italië wil het echter niet vlotten met de stopper ...



Bij Tuttomercatoweb weten ze dat Roma eigenlijk al de conclusie getrokken heeft dat Moreno te slecht is voor het niveau dat de club nastreeft. Voor het centrum van de verdediging is hij slechts de vierde optie, achter spelers als Kostas Manolas en Federico Fazio. In de voorbereiding mocht de Mexicaan wel wat wedstrijdjes spelen, maar al snel kwam men tot het oordeel dat het zo niet verder kon.



Op zondag krijgt Moreno hoogstwaarschijnlijk wél een kans bij de Romeinen. De hierboven genoemde voetballers kampen namelijk met verschillende blessures, waardoor de Mexicaan het toch zal moeten laten zien. Gaat dat mis, dan is de kans groot dat we zijn gezicht niet meer zullen zien op het veld in het Stadio Olimpico.