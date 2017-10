Het doelpunt in Tilburg kwam nog op naam van Willem II-doelman Timon Wellenreuther, maar Milan Massop mag zich de maker noemen van de 1-0 tegen Sparta Rotterdam (1-1). Dat was nog even onduidelijk omdat Sander Fischer zijn inzet van richting veranderde, maar zegt hij: "Anders was ik er echt wat aan gaan doen."



"Ik heb er weken van gebaald", vertelt de verdediger van Excelsior aan het Algemeen Dagblad. "Het zijn toch statistieken. Natuurlijk word je als verdediger niet afgerekend op doelpunten. Maar als mensen zien dat je er veel maakt, kan je wel lekker verdienen."



Met een glimlach: "En het is sowieso lekker om een doelpuntje te maken. Deze is wel duidelijk voor mij. Hij ging richting de goal, die andere was er zonder die keeper uitgegaan." Het bleek door de late gelijkmaker van Craig Goodwin echter niet voldoende voor drie punten.