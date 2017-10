Holla: "Het is een overwinning voor Hake"

FC Twente heeft de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade in een 3-0 overwinning omgezet. Aanvoerder Danny Holla besloot deze driepunter op te dragen aan de ontslagen hoofdtrainer René Hake.



Hake werd door het publiek bedankt voor de bewezen diensten. "Ik kreeg het pas mee toen ik op de bank zat. Een heel mooi gebaar en dat verdient hij. We waren verbaasd dat het midden in de week gebeurde met zo'n week op komst. Het is een overwinning voor Hake, de supporters en de hele club", zo citeert TC/Tubantia.



Holla weet dat FC Twente nu al drie keer op rij heeft gewonnen in eigen huis. "Thuis gaat het lekker, uit gaat het stroef. Met het publiek erachter kunnen we het in ons eigen stadion elke ploeg lastig maken. In uitwedstrijden moeten we echt beter voor de dag komen. Het verschil is te groot."