Sparta Rotterdam leek uit bij Excelsior wederom af te stevenen op een nederlaag. Een late vrije trap van Craig Goodwin bezorgde de bezoekers echter toch nog een gelijkspel, waardoor Alex Pastoor waarschijnlijk voorlopig mag blijven zitten.



Michel Breuer werd na afloop geconfronteerd met deze kwestie. "Hoe bedoel je: het hoort er allemaal bij?", reageerde de aanvoerder tegenover FOX Sports. "Dat gemor van de vijfde colonne, het zal wel. Daar heb ik geen invloed op en daar doe ik niet aan mee. Van ons is er vertrouwen in Pastoor."



Breuer vindt dat Sparta blij moet zijn met dit punt, ook al zat er na de gelijkmaker nog meer in. "We hebben wel geprobeerd te voetballen en speelden niet zo slecht, maar op een meter of 25, 30 hield het op. We zijn pas gevaarlijk geworden in de eindfase toen we er een spits bij gooiden en oorlog gingen maken."