Frustratie in Breda: "Het was een belachelijk moment"

NAC Breda heeft de euforie na de uitoverwinning op Feyenoord geen vervolg weten te geven. In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle ging het voor de derde wedstrijd op rij mis: 0-2.



"Ik vond dat we de controle hadden, kregen een aantal goede kansen, maar dan snij je jezelf in de vingers", vertelt Stijn Vreven aan FOX Sports. "Het was een belachelijk moment, een totaal onnodige strafschop. Je kan de bal aanvallen of hem de tribunes in trappen. Je moet in ieder geval van de aanvaller afblijven."



Menno Koch veroorzaakte de strafschop, maar in zijn ogen gebeurde er weinig. "Ik raak hem zo licht, maar ik begrijp het wel dat hij valt. Het was een cruciaal moment in de wedstrijd. Niet alleen was het vlak voor rust, maar we kregen net een beetje de controle, nadat we niet zo goed begonnen waren."