PEC Zwolle heeft de beste competitiestart in de Eredivisie te pakken dankzij een 0-2 overwinning op NAC Breda. De manschappen van John van 't Schip staan nu zelfs tijdelijk tweede.



"Ik ben blij dat we een uitwedstrijd hebben gewonnen, dat is de eerste keer dit seizoen", jubelt Van 't Schip tegenover FOX Sports. "NAC heeft ook kansen gehad, maar ik vind dat we verdiend hebben gewonnen. We hebben het grootste deel van de wedstrijd gecontroleerd."



De oefenmeester zag zijn ploeg nog wel even wankelen. "NAC ging in het slotfase opportunistisch spelen, maar wij hadden er ook een paar meer kunnen maken. Uiteraard ben ik tevreden met dit resultaat. Waar we staan is leuk, maar het zegt niet zoveel voor mij. Het zegt alleen dat we op de goede weg zijn."



"Vooraf had ik deze start waarschijnlijk niet kunnen dromen, maar het is zo. We moeten nu door blijven gaan en gaan ons nu richten op de beker." Kozakken Boys is de komende opponent voor zijn ploeg.