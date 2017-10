Falkenburg maakt het verschil in De Koel

In de strijd om lijfsbehoud heeft ADO Den Haag zaterdagavond goede zaken gedaan. De ploeg van Alfons Groenendijk won in De Koel met 0-2 van VVV-Venlo.



De Venlonaren begonnen prima aan de wedstrijd en nam bijna een snelle voorsprong in handen. Lennart Thy zag de bal tot tweemaal toe op de paal stuiten. Heel veel gebeurde er daarna niet in Venlo, waardoor de rust werd ingegaan met een logische brilstand.



Pas na ruim twintig minuten in de tweede helft viel er eindelijk een doelpunt te noteren. Erik Falkenburg kroonde zich tot matchwinnaar door op fraaie wijze raak te schieten na een voorzet van Tyronne Ebuehi: 0-1. ADO is al de zevende club waarvoor hij scoort in de Eredivisie.



Björn Johnsen maakte vlak voor tijd ook nog de 0-2. Beide clubs ontlopen elkaar nauwelijks door dit resultaat. ADO staat negende met dertien punten, VVV tiende met twaalf.



Scoreverloop:

0-1 (66') Erik Falkenburg

0-2 (90') Björn Johnsen