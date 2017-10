Sparta toont veerkracht en pakt punt in derby

Excelsior en Sparta Rotterdam hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. De bezoekers wisten vlak voor tijd een terecht gelijkspel uit het vuur te slepen: 1-1.



Sparta kreeg via Sander Fischer de eerste kans in de derby, waarna Ryan Koolwijk een eerste mogelijkhedi noteerde namens Excelsior. Dé kans kwam op naam van Spartaan Robert Mühren. De huurling leek te gaan profiteren van een fout van Ögmundur Kristinsson, maar de doelman uit IJsland wist zich met een uiterste krachtsinspanning te herstelen.



Excelsior kwam na rust wél op voorsprong in het Rotterdamse onderonsje. Milan Massop zag zijn inzet via een Spartaans been in het doel ploffen: 1-0. Sparta reageerde direct door gevaarlijk te worden via Mühren, maar ook nu lukte het de Volendammer niet om het volle uitvak in het Van Donge & De Roo Stadion te laten juichen.



Sparta bleef aanzetten om minimaal een punt te behalen en kreeg loon naar werken. De hekkensluiter kwam vlak voor tijd langszij via een lage en mogelijk houdbare vrije trap van Craig Goodwin. Daar bleef het ook bij ondanks een offensief van Sparta, met onder meer een penaltyclaim.



Scoreverloop:

1-0 (54') Milan Massop

1-1 (86') Craig Goodwin