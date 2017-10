Van Dijk noteert moeizame zege met Southampton

Southampton heeft zaterdagavond drie welkome punten behaald in de Premier League. The Saints wonnen in eigen huis met 1-0 van West Bromwich Albion.



Southampton had een overwicht in het Stadium of Light, maar de wedstrijd leek af te steven op een doelpuntloos gelijkspel. Pas na 85 minuten mocht het thuispubliek juichen. Sofiane Boufal zorgde voor de bevrijdende openingstreffer en daarmee ook de winnende.



Virgil van Dijk speelde negentig minuten bij Southampton, dat ook Maya Yoshida en Dusan Tadic liet opdraven. Hun ploeg staat nu tiende in de Premier League. Nacer Chadli kwam in actie voor de bezoekers.



Scoreverloop:

1-0 (85') Sofiane Boufal





Sensational from Sofiane!! He's just run the length of the field to give Saints the lead! — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 21, 2017