Bayern naast Dortmund na benauwde overwinning

Bayern München heeft zaterdagavond geen punten gemorst in de Duitse Bundesliga. Op bezoek bij Hamburger SV won de 'Rekordmeister' met 0-1.



Bayern had in Hamburg niet te klagen over pech. Na 38 minuten zag Gideon Jung rood, waardoor HSV met tien man de brilstand moest zien te verdedigen. Dat lukte niet. Corentin Tolisso kroonde zich kort na de hervatting tot matchwinnaar.



Arjen Robben stond in de basis bij Bayern München en speelde de volle negentig minuten. De inmiddels oud-international van Oranje kreeg overigens te maken met een landgenoot als opponent. Rick van Drongelen stond in de basis bij HSV.



Bayern staat nu op twintig minuten en daarmee komt het op gelijke hoogte met koploper Borussia Dortmund. Die ploeg bleef zaterdag steken op een gelijkspel bij Eintracht Frankfurt.



Scoreverloop:

0-1 (52') Corentin Tolisso