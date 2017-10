PEC Zwolle klimt naar plek twee door zege in Breda

PEC Zwolle heeft zaterdagavond in een weinig boeiende wedstrijd gewonnen van NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion bleek een omstreden moment plus een late treffer voldoende voor de bezoekers: 0-2.



De Zwollenaren zorgen in de eerste helft voor het grootste gevaar, maar Younes Namli zag zijn inzet na een goede actie via Menno Koch op de kruising ploffen. Toch werd het nog voor rust 0-1. Een lichte overtreding van Koch op Mustafa Saymak resulteerde in een strafschop, welke door Bram van Polen met enige moeite werd benut.



Kort na rust beklaagde de thuisploeg zich opnieuw over de arbitrage. Ditmaal leek Angeliño de stand in evenwicht te brengen, maar de assistent-scheidsrechter stak zijn vlag in de lucht vanwege buitenspel. Op basis van de tv-beelden leek dat besluit overigens terecht.



In het restant van de wedstrijd gebeurde er nog het nodige. NAC liet enkele kansen op de gelijkmaker onbenut, waardoor PEC Zwolle in de slotfase wel raad wist met de geboden kans. Saymak verlengde een voorzet van Youness Mokhtar tot in de verre hoek. De Zwollenaren blijven daardoor bovenin meedraaien.



Scoreverloop:

0-1 (45') Bram van Polen (strafschop)

0-2 (82') Mustafa Saymak