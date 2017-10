Mourinho: "Als fan van United zou ik teleurgesteld zijn"

José Mourinho kon zeer tevreden zijn over de seizoensstart van Manchester United, maar op bezoek bij Huddersfield Town ging het zaterdagmiddag fout: 2-1. De Portugees was na afloop slecht te spreken over zijn eigen ploeg.



"Als fan van United zou ik teleurgesteld zijn", mopperde Mourinho na afloop. "Je kunt wedstrijden verliezen omdat de tegenstander meer kwaliteit heeft, maar niet omdat de tegenstander liever wil winnen. Ik kan me zelfs geen vriendschappelijk duel herinneren waarin onze instelling zo slap was."



"Het beste team heeft vandaag gewonnen, dik verdiend", aldus Mourinho, die geen verklaring had. "Ik weet niet waarom Huddersfield meer spirit had. Ik ben teleurgesteld, het is een feit dat ze beter waren. Een slecht team verdient het om gestraft te worden."



Manchester City staat nu vijf punten los.