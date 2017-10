Guardiola countert: "Dat is niet realistisch"

Manchester City blijft op koers voor het kampioenschap in de Premier League. Ook de negende wedstrijd is in winst omgezet, ten koste van Burnley (3-0). Manager Pep Guardiola is derhalve een tevreden mens.



City wist pas in de eindfase uit te lopen. "Mensen komen hier met het idee dat we na twintig minuten al met 5-0 voorstaan, maar dat is niet realistisch", countert de Spanjaard op de clubwebsite. "Midweeks hebben we nog Champions League gespeeld en dat vraagt veel van een selectie."



Guardiola vervolgt: "We hebben genoeg kansen gecreëerd en weinig weggeven. Vorig seizoen waren we misschien zenuwachtig geworden als we lang op 1-0 bleven haken, maar dit seizoen is het anders. De spelers weten namelijk dat ze het kunnen afmaken. Het vertrouwen blijft toenemen omdat we blijven winnen. We zijn waar we willen zijn. We hebben weer drie punten te pakken en zijn hier gelukkig mee."