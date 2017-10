Felle kritiek op Groninger: "Waarom in hemelsnaam?"

FC Groningen heeft vrijdagavond met 0-1 verloren van Willem II. Dat is deels te wijten aan Ajdin Hrustic, die na ruim twintig minuten bij een brilstand een tweede gele kaart incasseerde vanwege een domme handsbal.



"Die tackle vond ik al oranje", zegt Dagblad van het Noorden-analist Marnix Kolder over de eerste gele kaart. "Maar die handsbal, waarom doet hij dat in hemelsnaam? Hij brengt echt zijn arm bewust omhoog. En dan doet hij nog zijn beklag bij de grensrechter ook. Ik kan niet anders zeggen dan dat beide gele kaarten terecht zijn.''



Dankzij een aantal jonkies kreeg FC Groningen na rust nog wel 'positieve energie'. "Dat, opgeteld bij het matige optreden van Willem II in de tweede helft dat de overtalsituatie bepaald niet uitbuitte, zorgde er voor dat FC Groningen tot het eind toe mocht blijven hopen op de gelijkmaker. Dat was overigens niet verdiend geweest."