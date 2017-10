De 11 namen bij VVV en ADO: Groenendijk passeert spits

VVV-Venlo verloor vorige week weliswaar tegen PSV, maar maakte toch een alleraardigste indruk tot aan de rode kaart van Jerold Promes.



Laatstgenoemde is dan ook geschorst voor het thuisduel met ADO Den Haag van vanavond. Bij de opponent geldt hetzelfde voor Tom Beugelsdijk: Thomas Meissner vervangt hem. Verder heeft coach Alfons Groenendijk spits Johnsen gepasseerd. Melvyn Lorenzen start, Erik Falkenburg is de spits.



De aftrap tussen VVV en ADO is om 19:45 uur in Limburg.



De opstellingen:



De opstelling voor #VVVado is bekend! Danny Post keer terug in de basiself. Wie gaan er scoren voor VVV-Venlo? pic.twitter.com/WxTGNikk9Z — VVV-Venlo (@vvvvenlo) 21 oktober 2017