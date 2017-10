Jones: "Zijn gezicht en lichaam toonden dan alleen maar spanning"

Brad Jones kijkt enorm uit naar de Klassieker van morgen. Een beladen derby, zoals hij die met Liverpool ook meemaakte: tegen rivaal Manchester United.



"De eerste keer dat ik met Liverpool tegen Manchester United speelde, merkte ik dat heel Liverpool was bevangen door stress en haat. De sfeer in de stad, in alle geledingen van de club en in de kleedkamer was een week van tevoren totaal anders. Ik voelde het aan iedereen", blikt Jones terug met De Telegraaf.



Boegbeeld Steven Gerrard zorgde zelfs voor schrik bij de Australiër. "He was so fired up. Zijn gezicht en zijn lichaam toonden in zo'n week alleen maar spanning. Hij kon zich er ook nooit toe brengen om in Manchester te gaan shoppen. Hij moest en zou Man United verslaan."



En dat sloeg over op het publiek op Angield. "Je zag het meteen terug op het veld. Ik vond de sfeer krankzinnig. Zelfs spelers die normaal de rust zelve waren, raakten hun hoofd kwijt. De scheidsrechter stond altijd onder verschrikkelijke druk. Zelfs de vierde man stond te trillen", aldus Jones tot slot.