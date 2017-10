Boskamp snoeihard voor falend toptalent: "Dat zal wel.."

Mile Svilar heeft zijn eerste wedstrijden voor Benfica achter de rug en krijgt lof in Portugal. In België krijgt het 18-jarige keeperstalent veel kritiek voor de manier waarop hij Anderlecht verliet én dat hij de U19 van België links laat liggen.



Johan Boskamp is niet te spreken over de entourage van de keeper. "Als die gozer zo graag voor Servië wil spelen, doet hij dat toch lekker. Bij Anderlecht is hij ook al met bonje vertrokken. Moet je je daarvoor in allerlei bochten wringen om hem te behouden? Ik geloof Gert Verheyen (nationaal coach van de U19, nvdr.) wanneer hij zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om hem te bereiken. Ik zeg je, wanneer ik iemand tien keer opbel en hij reageert niet, stopt het voor mij ook. Dat vader Svilar alles ontkent, moet hij weten. Er zullen wel twintig mensen liegen zeker?"



Bij RSCA vonden ze Svilar ook een topper in spe, maar op hoge ballen moest hij nog veel progressie maken. Dat zag Boskamp ook. "Svilar zal best een talent zijn. Benfica maakte hem niet voor niets deze week tegen Manchester United de jongste keeper ooit in de Champions League. Maar hij ging wel pijnlijk in de fout bij de 0-1. En dat was niet het enige. Ook bij lange ballen en het uitkomen zag hij er niet best uit", aldus de Nederlandse analist tegenover Het Belang van Limburg.