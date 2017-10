'Barça-coach keihard: deze 3 spelers moeten weg in januari'

In de Champions League liet FC Barcelona tot dusver nog geen steekje vallen. En ook in La Liga staan de Catalanen momenteel overtuigend bovenaan het klassement. Toch mag in de komende transferperiodes heel wat transferbeweging verwacht worden op Camp Nou.



Barça kende immers een bijzonder moeizame zomerse transfermarkt, waarbij de inkomende transfers flink wat vertraging opliepen. Hierdoor werden ook een aantal uitgaande transfers uitgesteld, maar daar zou coach Ernesto Valverde nu toch werk van willen maken.



Volgens het Spaanse Sport heeft de oefenmeester er zelfs een prioriteit van gemaakt om zijn kern wat af te slanken en daarbij heeft hij naar verluidt al drie mogelijke vertrekkers aangeduid. Zo zouden Arda Turan, Paco Alcacer en Rafinha stilaan naar een andere ploeg mogen uitkijken.





Arda Turan, Paco Alcácer and Rafinha could leave in January. Barça will talk to them soon to find the best solution for everyone [sport]