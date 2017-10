Duidelijke favoriet in Klassieker: "Zij zijn verder als team"

De Klassieker van morgen wordt er hoe dan ook weer één met grote belangen. Feyenoord en Ajax staan in puntenaantal exact gelijk. Toch is er volgens Taco van der Velde, journalist van Voetbal International, een duidelijke favoriet.



"Als ik naar beide ploegen kijk, is dat toch Ajax. Om de simpele reden dat als ik Feyenoord zie spelen, ik een verdediging zie met Nieuwkoop, Van Beek, St. Juste en Haps zie. Daar zitten zó veel nieuwe mensen in. En als zelfs iemand als Toornstra er naast staat omdat hij met een vormcrisis te maken heeft, zie ik dat Feyenoord heel veel moeite heeft met een dubbel programma. Dat is een voordeel voor Ajax", stelt Van der Velde bij VI.



"Ik heb wel het gevoel dat Ajax wat beter gaat draaien. Ze hadden een moeilijke start, maar na heel veel wisselingen met nu Huntelaar en Neres gaat de rest ook wat beter staan, en groeien ze wat meer naar elkaar. Ik denk dat ze toch verder zijn dan Feyenoord."