AZ'er had het zwaar: "Kan ik het nog wel?"

Iliass Bel Hassani is deze maand weer in genade aangenomen door AZ-trainer John van den Brom. Na een verbanning van zes weken voelt de middenvelder uit Rotterdam zich weer goed genoeg om volle bak te geven.



Het proces naar eerherstel was niet makkelijk. "Eerlijk is eerlijk, op dat punt zat ik er wel een beetje doorheen", zo citeert AZ Fanpage. "Ik was heel veel aan het denken. Op een gegeven moment ga je zoveel denken dat je aan jezelf gaat twijfelen. Kan ik het nog wel?"



De middenvelder vervolgt: "Het is natuurlijk ook geen geheim dat ik wat problemen heb gehad met de eigen supporters. Die waren, soms volledig terecht ook hoor, heel negatief over mij. Bijvoorbeeld als ik gewisseld werd of ik balverlies had dat ik ze hoorde fluiten. Dat voel je natuurlijk wel en dat is ook iets dat meespeelt in dat het mentaal wat minder was."



De AZ'er heft na goede gesprekken weer zin om er op te klappen. "Nu is het aan mij om alles te geven en de trainers te overtuigen. (…) ‘Ik wilde absoluut niet weg. Ik weet ook, en dat bedoel ik niet arrogant, dat ik de kwaliteiten heb om bij AZ te slagen. Alleen het mentale en de discipline, wat in die periode een beetje ontbrak, dat is nu hersteld."