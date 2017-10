Jones: "Er is niet meer de agressie tussen de fans"

Brad Jones kijkt uit naar de beladen ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax. De doelman van de Rotterdammers vindt het alleen wel jammer dat alleen het thuispubliek welkom is in De Kuip.



"Het publiek maakt en kraakt een derby of een confrontatie tussen aartsrivalen", stelt de Australische routinier in De Telegraaf. "Ik heb veel gehoord over hoe het er hier vroeger aan toeging. Er is niet meer de agressie tussen de fans. De Feyenoord-aanhang stuwt ons nog steeds naar grote hoogte, maar de hele sfeer tussen de grootste rivalen van het land blijft een beetje merkwaardig."



Jones weet dat de Rotterdammers er nu heel anders in staan dan een jaar geleden. "We zitten opeens in een totaal andere situatie dan vorig jaar. We waren al vier spelers kwijt van het kampioensteam (Elia, Karsdorp, Kuyt, Kongolo), door blessures vielen ook Botteghin, Van der Heijden, Nieuwkoop en Jörgensen weg. Op een gegeven moment wordt het te veel."